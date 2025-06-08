Kastamonu'da Kafa Kafaya Çarpışma: 5 Yaralı

Kastamonu'da Kafa Kafaya Çarpışma: 5 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırıldı ve olayla ilgili incelemelere başlandı.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde Tofaş otomobil ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, Taşköprü ilçesi Taşköprü Sanayi Sitesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Ç. idaresindeki 67 NS 033 plakalı Fiat-Tofaş marka otomobil ile Birol Ç. yönetimindeki 34 UJ 9729 plakalı Fiat marka hafif ticari araç çarpıştı. Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Musa Ç. (68), Ebrar Yağmur Ç. (14) ve Emir kan G. (23) yaralandı.

Kazanın ardından olay yerine sağlık, itfaiye ve trafik ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışmasıyla araçlardan çıkarılan yaralılar Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Nedeni cinler mi? Define avcılarının neden öldüğünü gösteren en iyi video

Definecilerle ilgili şehir efsanesini bitiren görüntü
Tüm dünyanın merakla beklediği Portekiz-İspanya finali şifresiz kanalda

Futbolseverlere müjde! Dünyanın beklediği dev final şifresiz kanalda
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump ile ipleri koparan Elon Musk'a Rusya'dan sığınma teklifi!

Trump ile ipleri koparan Elon Musk'a Rusya'dan sığınma teklifi!
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Kolombiya'da cumhurbaşkanı adayı 6 kurşunla vuruldu! 15 yaşındaki çocuk gözaltında

Ülke şokta! Cumhurbaşkanı adayı 6 kurşunla kafasından vuruldu
Perihan Savaş'tan yıllar sonra gelen sürpriz! Bahçeye girdi, kirazları dalından yedi

Yeşilçam'ın efsanesi tarlaya girdi, hasadı başlattı
Dev bankalar, yılın ikinci yarısı için altın tahminlerini güncelledi

Dev bankalar, yılın ikinci yarısı için altın tahminlerini güncelledi
Baba Vanga'dan bomba kehanet: Spor etkinliğinde insanlar uzaylılarla tanışacak

Baba Vanga'dan ürperten kehanet: İnsanlarla ilk kez tanışacaklar
Cenaze işlemleri için para isteyen gassal tutuklandı

Gassalın yaptığı kurnazlık pahalıya patladı
Köylüler ayaklandı: Hayvancılık biter

Köylüler ayaklandı: Hayvancılık biter
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.