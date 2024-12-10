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Kastamonu'da Kafa Kafaya Çarpışma: 1 Ölü

Kastamonu'da Kafa Kafaya Çarpışma: 1 Ölü
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Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde otomobil ile pikabın kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti. Olayda ağır yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kastamonu'da otomobil ile pikabın kafa kafaya çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Bozkurt ilçesi Kastamonu-Bozkurt karayolu karayolu Isırganlık mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cemalettin Ç. yönetimindeki 37 ACA 536 plakalı Fiat marka otomobil ile Mehmet Emre B. yönetimindeki 61 AR 668 plakalı Mitsubishi marka hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan Ekrem Güneş (36) ağır yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Güneş, Bozkurt Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Güneş, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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