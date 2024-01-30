Kastamonu'da Kaçak Tütün Operasyonu: Binlerce Makaron Ele Geçirildi

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde polis ekiplerince bir ikamette yapılan aramada tütün sarma makinesi, kıyılmış tütün, binlerce doldurulmuş ve boş makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Pınarbaşı ilçesinde kaçakçılığın önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde, Pınarbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince tespiti yapılan ikamette arama yapıldı. Yapılan aramada 1 adet tütün sarma makinesi, 600 gram kıyılmış tütün, 18 bin 740 adet doldurulmuş makaron, 650 adet boş makaron, 2 bin adet boş kilitli poşet ele geçirildi.

Olayla ilgili adli işlem başlatıldı. - KASTAMONU