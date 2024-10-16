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Kastamonu'da Kaçak Tütün Operasyonu: 33 Bin 400 Doldurulmuş Makaron Ele Geçirildi

Kastamonu'da Kaçak Tütün Operasyonu: 33 Bin 400 Doldurulmuş Makaron Ele Geçirildi
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Kastamonu’da gerçekleştirilen operasyonda 33 bin 400 adet doldurulmuş makaron ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından yapılan aramada 33 bin 400 adet doldurulmuş makaron ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik yürütülen mücadele çerçevesinde il merkezindeki bir adreste yapılan aramada bin 670 paket halinde 33 bin 400 adet doldurulmuş makaron ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 1 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

kastamonu Makaron

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