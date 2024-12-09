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Kastamonu'da Kaçak Tütün Operasyonu: 29 Bin 900 Doldurulmuş Makaron Ele Geçirildi

Kastamonu'da Kaçak Tütün Operasyonu: 29 Bin 900 Doldurulmuş Makaron Ele Geçirildi
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Kastamonu'da polis, tütün kaçakçılığına yönelik operasyonda 29 bin 900 adet doldurulmuş makaron ele geçirirken, bir şüpheli gözaltına alındı.

Kastamonu'da polis ekiplerince 29 bin 900 adet doldurulmuş makaron ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde, yapılan aramada 29 bin 900 adet doldurulmuş makaron ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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