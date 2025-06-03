Kastamonu'da Kaçak Silah Operasyonu: 4 Gözaltı

Kastamonu'da Kaçak Silah Operasyonu: 4 Gözaltı
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Kastamonu'da düzenlenen operasyonda ruhsatsız silahlarla yakalanan 4 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. 3 tabanca, 8 şarjör ve 33 fişek ele geçirildi.

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda kaçak silahla yakalanan 4 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezi ve Taşköprü ilçesinde yapılan çalışmalar neticesinde 3 adet ruhsatsız tabanca, 8 adet şarjör ile 33 adet fişek ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 4 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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