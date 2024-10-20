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Kastamonu'da Kaçak Sigara Operasyonu: 280 Paket Ele Geçirildi

Kastamonu'da Kaçak Sigara Operasyonu: 280 Paket Ele Geçirildi
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Kastamonu'da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, gümrük kaçağı 280 paket sigara ele geçirilmiş ve bir şahıs hakkında adli işlem yapılmıştır.

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 280 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şahıs hakkında adli işlem yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, gümrük kaçağı sigara bulundurulduğu belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 280 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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