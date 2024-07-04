Üye Girişi
Haberler

Kastamonu'da Kaçak Makaron Operasyonu: Binlerce Makaron Ele Geçirildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'da yapılan operasyonda, tespit edilen işyerlerinde yapılan aramalarda 10 bin boş ve 5 bin 730 adet doldurulmuş makaron ele geçirildi. Ayrıca, operasyonda nargile melası, elektronik sigara likidi ve kıyılmış tütün de bulundu. Olayla ilgili 1 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Kastamonu'da tespit edilen işyerlerinde yapılan aramalarda 10 bin boş 5 bin 730 adet doldurulmuş makaron ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezi ve Cide ilçesinde yürütülen çalışmalar neticesinde tespiti yapılan iki iş yerinde arama yapıldı. Aramada 10 bin adet bandrolsüz boş makaron, 5 bin 730 adet doldurulmuş makaron, 134 adet nargile melası, 19 adet elektronik sigara likidi ve 37 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kastamonu Makaron Güvenlik Suç Kaçakçılık 3.Sayfa Güncel Haberler

CHP lideri Özel'den Merih Demiral'ın bozkurt işareti yapmasına ilk yorum

CHP lideri Özel'den Merih Demiral'ın bozkurt işareti yapmasına ilk yorum

 Üsküdar Belediyesi'nde neler oluyor? Milyonluk arsaları ve daireleri satışa çıkardılar

Üsküdar Belediyesi'nde neler oluyor? Milyonluk arsaları ve daireleri satışa çıkardılar

 Kızının 17 yaşındaki arkadaşını istismar etti! Suçlamaları reddeden baba tutuklandı

Kızının 17 yaşındaki arkadaşını istismar etti! Suçlamaları reddeden baba tutuklandı

 380 ton kayıt dışı limonu fiyatları daha da yükselsin diye depoda beklettiler

380 ton kayıt dışı limonu fiyatları daha da yükselsin diye depoda beklettiler
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title