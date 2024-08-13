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Kastamonu'da Kaçak Makaron Operasyonu

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Kastamonu'da polis ekipleri tarafından yapılan aramalarda bir iş yerinde 28 bin adet doldurulmuş kaçak makaron ele geçirildi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığı yaptığı tespit edilen şahıs hakkında adli işlemler başlatıldı.

Kastamonu'da bir iş yerinde polis ekipleri tarafından yapılan aramalarda 28 bin adet doldurulmuş kaçak makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından, kaçakçılığın önlenmesi amacıyla yaptığı çalışmaları neticesinde il merkezi ve Araç ilçesinde tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığı yaptığı tespit edilen şahsın işyerinde arama yapıldı. Yapılan aramada 28 bin adet doldurulmuş makaron ele geçirildi. Yakalanan şahısla ilgili adli işlemlere başlandı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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