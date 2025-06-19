Kastamonu'da Kaçak Kazı Yapan Üç Kişi Suçüstü Yakalandı

Kastamonu'da Kaçak Kazı Yapan Üç Kişi Suçüstü Yakalandı
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Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı, izinsiz kazı yapan üç şahsı suçüstü yakaladı. Olayla ilgili kaçak kazı malzemeleri ele geçirildi ve şahıslar gözaltına alındı.

Kastamonu'da kaçak kazı yaptıkları sırada suçüstü yakalanan üç şahıs, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Araç Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Araç ilçesinde H.D., M.Y.K. ve T.A. isimli şahıslar, izinsiz kazı yaptığı esnada jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı. İzinsiz kazı yaptıkları arazide yapılan aramada ise muhtelif kaçak kazı malzemeleri ele geçirildi.

Olayla ilgili jandarma ekiplerince gözaltına alınan şahıslar adli makamlara sevk edildi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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