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Kastamonu'da Kaçak Kazı Yapan 5 Şahıs Gözaltına Alındı

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Kastamonu'nun Tosya ilçesi ve il merkezinde kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan 5 şahıs gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda çeşitli arama malzemeleri ele geçirildi.

Kastamonu'nun Tosya ilçesi ve il merkezinde kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan 5 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığınca tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, Kastamonu'da il merkezinde M.O., U.O. ve İ.B. isimli şahıslar izinsiz kazı yaptıkları esnada suçüstü yakalandı. Olay yerinde yapılan aramada tekli alan arama, çiftli alan tarama ve 2 adet el dedektörü ele geçirildi.

Tosya ilçesinde ise M.K. ve C.Ç. isimli şahıslar izinsiz kazı yaptıkları sırada jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı. Olay yerinde kanal kazıcı ve yükleyici iş makinesi, beton kırıcı, büyüteç, dedektör ve seyyar kablo ele geçirildi.

Olayla ilgili jandarma ekiplerince gözaltına alınan şahıslar adliyeye sevk edildi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kastamonu Jandarma Tosya Güvenlik Suç 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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