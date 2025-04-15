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Kastamonu'da Kaçak Cep Telefonu Operasyonu

Kastamonu'da Kaçak Cep Telefonu Operasyonu
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Kastamonu Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda, bir iş yerinde 5 adet kaçak cep telefonu ve çeşitli aparatları ele geçirildi. 1 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından bir iş yerinde yapılan aramada 5 adet kaçak cep telefonu ile aparatları ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, il merkezindeki bir iş yerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda 5 adet gümrük kaçağı cep telefonu, 19 adet şarj adaptörü, 4 adet şarj kablosu, 2 adet elektronik sigara ile 1 adet saç şekillendirici set ele geçirildi.

Konuyla ilgili yakalanan 1 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. - KASTAMONU

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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