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Kastamonu'da Kaçak Alkol Operasyonu: 25 Litre Alkol Ele Geçirildi

Kastamonu'da Kaçak Alkol Operasyonu: 25 Litre Alkol Ele Geçirildi
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Kastamonu'da düzenlenen operasyonda polis ekipleri, 15 litre etil alkol, 3 litre bandrolsüz alkol ve 7 litre el yapımı alkol ele geçirdi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı ve adli işlem başlatıldı.

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından 15 litre etil alkol, 3 litre bandrolsüz alkol, 7 litre el yapımı alkol ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan şahıs hakkında işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılığın önlenmesi için yapılan çalışmalar neticesinde tespiti yapılan bir şahsa yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 15 litre etil alkol, 3 litre bandrolsüz alkol, 7 litre el yapımı alkol ve 4 şişe aroma ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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