Kastamonu'da Jandarma Operasyonunda Ruhsatsız Silah ve Mermiler Ele Geçirildi

Kastamonu'da jandarma ekiplerine gerçekleştirilen operasyonda 3 adet ruhsatsız tabanca ile fişek ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçu kapsamında yapılan çalışmalarda; O.T., İ,Ç. ve A.A. isimli şüphelilerin ikametlerinde ve üstlerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda 3 adet ruhsatsız tabanca ve tabanca şarjörü ile 109 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Yakalanan malzemelere el konulurken, şüpheliler hakkında da adli süreç başlatıldı. - KASTAMONU