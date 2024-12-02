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Kastamonu'da İzinsiz Kazı Yapan 4 Kişi Yakalandı

Kastamonu'da İzinsiz Kazı Yapan 4 Kişi Yakalandı
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Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, izinsiz kazı yapan 4 şahıs jandarma tarafından yakalanarak adliyeye sevk edildi. Ekipler, kazı alanında çeşitli dedektörler ve ruhsatsız silah ele geçirildi.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde izinsiz kazı pan 4 şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde, Tosya ilçesinde S.K., E.G., T.U. ve Ş.B. isimli şahısların define bulmak için izinsiz kazı yaptığı tespit edildi. Ekipler tarafından şahısların arama yaptığı arazide yapılan araada 3 adet dedektör, 2 adet el dedektörü, 1 adet ruhsatsız kurusıkı yabanca ele geçirildi.

Ekipler tarafından 4 şüpheli gözaltına alındı. Şahıslar işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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