Kastamonu'da İzinsiz Kaçak Kazı Yapan 2 Kişi Suçüstü Yakalandı

Kastamonu il merkezinde izinsiz kaçak kazı yapan 2 kişi, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Olayda çeşitli dedektörler ve altın arama çubukları ele geçirildi.

Kastamonu'da il merkezinde izinsiz kaçak kazı yapan 2 kişi, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kastamonu'da il merkezinde izinsiz kaçak kazı yapan H.Y. ve B.M. isimli şahısları suçüstü yakaladı. Jandarma ekiplerince izinsiz kazı yapıldığı sırada kullanılan olay yerinde 1 adet el dedektörü, 2 adet alan arama dedektörü, 1 adet yüzey tarama dedektörü ve 4 adet altın arama çubuğu ele geçirildi.

Olayla ilgili jandarma ekiplerince H.Y. ve B.M. gözaltına alındı. - KASTAMONU