Kastamonu'da iş yerini kurşunlayarak bir kişinin ölümüne sebebiyet veren 3 şüpheli tutuklandı

Kastamonu'da bir iş yerine yapılan silahlı saldırı sonucunda bir kişi hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan şüpheliler, polis tarafından yakalandı ve tutuklandı.

Kastamonu'da iş yerini kurşunlayarak bir kişinin ölümüne sebebiyet veren 3 şüpheli, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Olay, dün sabah saatlerinde il merkezi İnönü Mahallesi Kömürkara Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan Mustafa Tırpan'a (39) ait iş yerinin önüne siyah bir araçla gelen şahıslar, silahla defalarca Tırpan'a ait iş yerine ateş etti. Yaşanan olay sırasında iş yerinde bulunan Hasan Mustafa Tırpan, kurşunların vücuduna isabet etmesi sebebiyle ağır yaralandı. Yaralanan Tırpan, kaldırıldığı Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.

Silahlı saldırıyı gerçekleştiren şahıslar ise olay yerine geldiği araçla kaçtı. Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları inceleme ve araştırmalar neticesinde kaçan şahısları suç aletiyle birlikte saklandıkları yerde yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Kastamonu Adliyesi'ne sevk edilen A.C.G., A.K. ve F.A. isimli üç şahıs, tutuklandı.

Öte yandan, silahlı saldırıda hayatını kaybeden Hasan Mustafa Tırpan, memleketi Sinop'un Boyabat ilçesinde aile mezarlığında toprağa verildi. - KASTAMONU