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Kastamonu'da İş Yerinde Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

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Kastamonu'nun merkez ilçesinde bulunan bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Kastamonu'da bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, merkez ilçeye bağlı İnönü Mahallesi Yalçın Caddesi üzerinde bir reklam ajansına ait iş yerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangının fark edilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın, büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

kastamonu İtfaiye 3-sayfa Güncel Yaşam

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