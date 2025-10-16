Haberler

Kastamonu'da İş Makinesi Yüklü Tır Şarampole Devrildi: Sürücü Yaralı

Kastamonu'da İş Makinesi Yüklü Tır Şarampole Devrildi: Sürücü Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde iş makinesi taşıyan bir tırın şarampole devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde iş makinesi yüklü tırın şarampole devrildiği kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Bozkurt ilçesi Bozkurt-Kastamonu karayolu 8. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.S. idaresindeki, asfalt serme makinesi taşıyan 06 FU 7591 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde şarampole devrildi. Şarampole tırın sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkartılan yaralı, Bozkurt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İsrail'den Lübnan'da 5 şehre hava saldırısı

İsrail bu sefer o ülkeyi vurdu! Gelen görüntüler korkunç
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç hemşire ne kadar maaş aldığını paylaştı, emekliler yorum bombardımanına tuttu

Aldığı maaşı paylaştı, emekliler yorum bombardımanına tuttu
Bahçeli de kullanmıştı! Ahmet Türk o ifadeye karşı çıktı: Bu kelimeden nefret ediyorum

Bahçeli'nin de kullandığı ifadeye tepkili: O kelimeden nefret ediyorum
Kilitli depoda dişlerini kırıp böcek yedirdiler! İşte istenen ceza

Dişlerini kırıp böcek yedirdiler! İşte sanıklara istenen ceza
Günlerdir kayıp olan iki gençten korkunç şekilde bulundu

Günlerdir kayıp olan iki gençten korkunç şekilde bulundu
Genç hemşire ne kadar maaş aldığını paylaştı, emekliler yorum bombardımanına tuttu

Aldığı maaşı paylaştı, emekliler yorum bombardımanına tuttu
Türkiye'yi bir üst lige taşıyacak kaynak! Eskişehir'de keşfedildi, sırada 5 ilimiz daha var

Türkiye'yi bir üst lige taşıyacak kaynak! Sırada 5 ilimiz daha var
Yunus Akgün'e dev talip

Yunus Akgün'e dev talip
Okan Buruk'un yüzüne bakmadığı futbolcu yeni takımında kral oldu

Yüzüne bakmadığı futbolcu yeni takımında kral oldu
Saygısız müşteriye kadın çalışanın cevabı bomba

Saygısız müşteriye kadın çalışanın cevabı bomba
Fenerbahçe Beko'nun EuroLeague'deki kabusu bitti

3 maçlık kabus sona erdi
3 yıldır tırnaklarını kesmeyen ve duş almayan gencin eski hali ortaya çıktı

Türkiye'nin konuştuğu gencin eski hali ortaya çıktı
İnfial yaratan görüntü: Marketin ortasında küçücük çocuğa yaptığına bakın

İnfial yaratan görüntü: Marketin ortasında çocuğa yaptığına bakın
Mbappe beğeni yapmıştı! RAMS Başakşehir'den yapay zeka destekli sürpriz paylaşım

Süper Lig ekibine beğeni attı, karşılık bomba gibi geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.