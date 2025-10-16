Kastamonu'da İş Makinesi Yüklü Tır Şarampole Devrildi: Sürücü Yaralı

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde iş makinesi yüklü tırın şarampole devrildiği kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Bozkurt ilçesi Bozkurt-Kastamonu karayolu 8. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.S. idaresindeki, asfalt serme makinesi taşıyan 06 FU 7591 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde şarampole devrildi. Şarampole tırın sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkartılan yaralı, Bozkurt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU