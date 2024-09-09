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Kastamonu'da İki Otomobil Çarpıştı, Vatandaşlar Yara Almadan Kurtuldu

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Kastamonu'da aynı istikamette seyir halindeyken çarpışan ve kullanılmaz hale gelen iki otomobildeki vatandaşlar yara almadan kurtuldu. Kazada her iki otomobilde de büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, araçlarda bulunan vatandaşlar yara almadan kurtuldu.

Kastamonu'da aynı istikamette seyir halindeyken çarpışan ve kullanılmaz hale gelen iki otomobildeki vatandaşlar yara almadan kurtuldu.

Kaza, Kastamonu-İnebolu karayolu Oyrak mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İnebolu istikametinde seyir halinde 37 PA 617 plakalı Tofaş marka otomobilin ismi öğrenilemeyen sürücüsü, aynı istikamette seyreden 35 AH 9459 plakalı Alfa Romeo marka otomobili sollamak istedi. Sollama sırasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 37 PA 617 plakalı otomobil, önce 35 AH 9459 plakalı otomobile, ardından bariyerlere çarptı. Kazada her iki otomobilde de büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, araçlarda bulunan vatandaşlar yara almadan kurtuldu.

Kazaya karışan araçlar çekici yardımı ile otoparka kaldırıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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