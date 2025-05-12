Kastamonu'da İki Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Kastamonu'da iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kastamonu-Taşköprü karayolu Hacıbey kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Ç. idaresindeki 37 PN 354 plakalı otomobil ile C.K. yönetimindeki 37 AS 981 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada sürücülerden A.Ç. ile aynı araçta bulunan M.Ç. yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU