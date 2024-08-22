Kastamonu'da İki Katlı Evde Yangın Çıktı

Kastamonu'nun Küre ilçesinde iki katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü. Yangın sırasında evde bulunan 2'si çocuk 3 kişi, vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Olay, Küre ilçesine bağlı Çatak Köyü Aşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Osman Turan'a ait evde yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede evi sardı. Yangın sırasında evde bulunan Osman Turan ve 2 çocuk, vatandaşlar tarafından evden çıkartılarak kurtarıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi. - KASTAMONU