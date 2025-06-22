Kastamonu'da İki Katlı Ahşap Ev Yangında Kullanılamaz Hale Geldi

Kastamonu'da İki Katlı Ahşap Ev Yangında Kullanılamaz Hale Geldi
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Kastamonu'nun Pehlivanlar köyünde çıkan yangın, iki katlı ahşap evi tamamen sararak kullanılamaz hale getirdi. Yangın, komşuların ihbarı üzerine itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Kastamonu'da iki katlı ahşap ev, çıkan yangın sonrasında kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'da merkeze bağlı Pehlivanlar köyünde akşam saatlerinde iki katlı ahşap evde yangın çıktı. Çıkan yangında alevler, kısa sürede büyüyerek tüm evi sardı. Yangını fark eden komşuların ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Uzun uğraşlar sonucunda itfaiye ekipleri, çıkan yangını kontrol altına alarak diğer yapılara sıçramasını önledi. Yangında iki katlı ahşap ise kullanılamaz hale geldi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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