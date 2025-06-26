Kastamonu'da İki Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 4 Yaralı

Kastamonu'da İki Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 4 Yaralı
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Kastamonu-Sinop karayolu Gömeç köyü mevkiinde meydana gelen kazada, iki hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kastamonu'da iki hafif ticari araç çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Kastamonu- Sinop karayolu Gömeç köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.S. idaresindeki 37 BD 310 plakalı hafif ticari araç ile H.M. yönetimindeki 34 FG 8650 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada sürücüler ile araçlarda yolcu olarak bulunan R.S. ve E.A. yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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