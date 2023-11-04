Kastamonu'da İki Grup Arasında Bıçaklı Kavga: Üç Kişi Yaralandı

Kastamonu'nun Cide ilçesinde iki gurup arasında bıçaklı kavga yaşandı. Kavgada üç kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Cide ilçe merkezinde sahil yolu üzerinde iki gurup arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.C. ile S.D. ve İ.Ç. arasında arbede yaşandı. S.D. ve İ.Ç., B.C.'yi darp ederken B.C. ise yanında bulundurduğu bıçak ile diğer şahısları yaraladı. Vücudunda kırıklar oluşan B.C. ile bıçaklanarak yaralanan S.D. ve İ.Ç., olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Cide Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan B.C., Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Olayın ardından polis ekipleri, yaşanan kavgayla ilgili inceleme başlattı. - KASTAMONU