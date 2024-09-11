Kastamonu'da hükümlü yakalandı

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu, 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Kastamonu'da il genelinde aranan şahıslara yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu çalışmalarda; 'Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak' suçundan hakkında 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.C.S. isimli şahıs ekipler tarafından yakalanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi. - KASTAMONU