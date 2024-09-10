Kastamonu'da hükümlü yakalandı

Kastamonu'da 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, yapılan çalışmalar sonucunda yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin araması bulunan şahıslara yönelik çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda ekipler, 'Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak' suçundan hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.E.K. isimli hükümlü yakalandı. Yakalanan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi. - KASTAMONU