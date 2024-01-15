Üye Girişi
Haberler

Kastamonu'da hükümlü yakalandı

Güncelleme:
Abone Ol

Kastamonu'da 8 yıl 9 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü, polis ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Kastamonu'da 8 yıl 9 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, polis ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Araç İlçe Emniyet Amirliği ekiplerinin aranan şahısların yakalanması ile ilgili yapmış olduğu çalışmalar neticesinde 8 yıl 9 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası olan F.D. isimli şahıs, yakalandı.

Yakalanan şahıs, işlemlerin ardından Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kastamonu Güvenlik Ceza Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title