Kastamonu'da hükümlü yakalandı
Kastamonu'da 8 yıl 9 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü, polis ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Kastamonu'da 8 yıl 9 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, polis ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Edinilen bilgiye göre, Araç İlçe Emniyet Amirliği ekiplerinin aranan şahısların yakalanması ile ilgili yapmış olduğu çalışmalar neticesinde 8 yıl 9 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası olan F.D. isimli şahıs, yakalandı.
Yakalanan şahıs, işlemlerin ardından Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - KASTAMONU