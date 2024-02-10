Kastamonu'da Hırsızlık Yapan Şahıs Tutuklandı

Kastamonu'da girdiği 3 evden hırsızlık yapan ve 65 adet suç kaydının olduğu tespit edilen şahıs, tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'da 3 farklı evden hırsızlık yapıldığı yönünde gelen ihbarlar üzerine Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler tarafından yapılan teknik ve fiziki incelemeler neticesinde, 3 evden hırsızlık yapan şahsın da aynı kişi olduğu tespit edilen Kimliği tespit edilen H.M., takibe alındı. Yolda yürüyen şahıs, polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

65 adet suç kaydının olduğu belirlenen şahıs, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıs tutuklandı. - KASTAMONU