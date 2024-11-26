Kastamonu'da Hırsızlık Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

Kastamonu'da 5 yıl 5 ay hapis cezası ile aranan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışması neticesinde, 'hırsızlık' suçundan 5 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Ö.Ö. isimli şahıs yakalandı.

Yakalanan şahıs işlemlerin ardından Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - KASTAMONU