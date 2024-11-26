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Kastamonu'da Hırsızlık Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

Kastamonu'da Hırsızlık Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı
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Kastamonu'da 5 yıl 5 ay hapis cezası ile aranan Ö.Ö. isimli şahıs, polis ekipleri tarafından yakalanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Kastamonu'da 5 yıl 5 ay hapis cezası ile aranan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışması neticesinde, 'hırsızlık' suçundan 5 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Ö.Ö. isimli şahıs yakalandı.

Yakalanan şahıs işlemlerin ardından Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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