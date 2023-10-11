Kastamonu'da Hırsızlık Suçundan Aranan 2 Kişi Yakalandı

Kastamonu'nun İhsangazi ve Tosya ilçelerinde hırsızlık suçlarından araması bulunan 2 kişi, jandarma ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Arama Timi (JASAT) ekipleri tarafından hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu çerçevede Kastamonu'nun Tosya ilçesinde hırsızlık suçundan 23 yıl hapis cezası ile aranan T.Ş. isimli şahıs ile İhsangazi ilçesinde hırsızlık suçundan 5 yıl hapis cezası ile aranan F.Y.B. isimli şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.

Adli makamlara sevk edilen T.Ş. ve F.Y.B., tutuklanarak Kastamonu E Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi. - KASTAMONU