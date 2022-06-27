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Kastamonu'da heyelan nedeniyle yollar trafiğe kapatıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kastamonu'da heyelan nedeniyle yollar trafiğe kapatıldı

Kastamonu'nun Küre ilçesinde meydana gelen heyelanlar nedeniyle yollar trafiğe kapatıldı.

Kastamonu'nun Küre ilçesinde meydana gelen heyelanlar nedeniyle yollar trafiğe kapatıldı.

Edinilen bilgilere göre, Kastamonu İnebolu yolunun 64'üncü kilometresinde şiddetli yağmur nedeniyle yolun bir bölümü çöktü. Çöken yol trafiğe kapatıldı. Ekipler çalışmaları hız kesmeden sürdürüyor. - KASTAMONU

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kastamonu 3. Sayfa Haberler

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