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Kastamonu'da Heyelan Nedeniyle Yol Kapandı

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Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesine ulaşımı sağlayan Devrekani-Çatalzeytin karayolu heyelan sebebiyle çöktü. Ulaşım alternatif yoldan devam ediyor.

Kastamonu'da heyelan sebebiyle yol çöktü

KASTAMONU - Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesine ulaşımın sağlandığı Devrekani-Çatalzeytin karayolu heyelan sebebiyle çöktü. Yol kapatılırken, ulaşım alternatif yoldan sağlanmaya başlandı.

Kastamonu'da etkili olan sağanak ve kar yağışının ardından Devrekani-Çatalzeytin karayolunda heyelan meydana geldi. Heyelan sebebiyle çöken yol ulaşıma kapandı. Yolun ulaşıma kapatılmasının ardından Çatalzeytin ilçesine ulaşım, Bozkurt-Abana-Çatalzeytin karayolu üzerinden sağlanmaya başlandı.

Konuyla ilgili Kastamonu Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Devrekani-Çatalzeytin yolunda meydana gelen heyelan nedeniyle saat 18.00 itibarıyla 52-73'üncü kilometreler arası yol trafiğe kapanmış olup, ulaşım alternatif güzergah Isırganlık-Bozkurt-Abana-Çatalzeytin güzergahından sağlanmaktadır" ifadelerine yer verildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İBRAHİM ŞAHİN DEMİR - 3.Sayfa
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