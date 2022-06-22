Kastamonu'da heyelan 7 köyü birbirine bağlayan grup yolunu kapattı - Haberler

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Kastamonu'da heyelan 7 köyü birbirine bağlayan grup yolunu kapattı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kastamonu'da heyelan 7 köyü birbirine bağlayan grup yolunu kapattı

Kastamonu'nun Abana ilçesinde meydana gelen heyelan sebebiyle 7 köyü birbirine bağlayan gurup köy yolu ulaşıma kapandı.

Kastamonu'nun Abana ilçesinde meydana gelen heyelan sebebiyle 7 köyü birbirine bağlayan gurup köy yolu ulaşıma kapandı. Yolun açılması için çalışmalar sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Abana ilçesi Hacıveli karayolu üzerinde 7 köyü birbirine bağlayan gurup yolunda heyelan meydana geldi. Heyelan sebebiyle yol ulaşıma kapandı. Ulaşıma kapanın köy yolunda ekipler çalışma başlattı. Yolun tekrar ulaşıma açılabilmesi için başlatılan temizlik ve iyileştirme çalışmalarının birkaç gün daha süreceği belirtildi. - KASTAMONU

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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