Kastamonu'da Havaya Ateş Açan Şahsın Kurşunu Televizyona İsabet Etti

Kastamonu'da havaya ateş açan şahsın silahından çıkan kurşun evin camından girerek televizyona isabet etti. Gözaltına alınan şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, rastgele havaya ateş açan magandanın silahından çıkan mermi bir eve isabet etti. Evin çatısına penceresinden giren mermi, televizyona isabet etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından yapılan incelemeler neticesinde hayaya ateş açan şahsın kimliği tespit edildi. Şüpheli şahıs suç aleti silahla yakalanarak gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanan şahıs adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıs, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KASTAMONU