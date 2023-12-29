Kastamonu'da Hastalık Sebebiyle Bir Saat Arayla İki Kız Kardeş Hayatını Kaybetti

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yaşayan iki kız kardeş, hastalıkları sebebiyle bir saat arayla hayatını kaybetti.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yaşayan ve çeşitli sağlık sorunlarından dolayı İstanbul'daki bir hastanede tedavi gören 71 yaşındaki Gülsime Arı hayatını kaybetti. Arı'nın 75 yaşındaki kız kardeşi Ayşe Çukuören ise yaşlılığa bağlı sağlık sorunları sebebiyle Gülsime Arı'dan 1 saat sonra vefat etti.

İki kız kardeşin cenazesi, Tosya ilçesine bağlı Büyük Sekiler köyünde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. - KASTAMONU