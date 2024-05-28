Kastamonu'da hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı

Kastamonu'da hapis cezası ile aranan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, hakkında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.H. yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs tutuklandı. - KASTAMONU