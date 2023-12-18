Kastamonu'da 'konutta birden fazla kişi ile birlikte yağma' suçundan 7 yıl 10 ay 35 gün hapis cezası bulunan M.Ç. isimli şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak tutuklandı.

Kastamonu'da hapis cezası ile aranan şahıs tutuklandı

Kastamonu'da 7 yıl 10 ay 35 gün hapis cezası ile aranan şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce aranan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde, 'konutta birden fazla kişi ile birlikte yağma' suçundan 7 yıl 10 ay 35 gün hapis cezası bulunan M.Ç. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklandı. - KASTAMONU