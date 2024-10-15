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Kastamonu'da Hapis Cezası ile Aranan 3 Kişi Yakalandı

Kastamonu'da Hapis Cezası ile Aranan 3 Kişi Yakalandı
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Kastamonu'da yapılan denetimlerde, hapis cezası ile aranan 3 kişi yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 'Kastamonu'nun Huzuru' uygulamalarında 6 bin 605 şahıs ve 2 bin 377 araç denetledi. Denetimler sırasında ruhsatsız tabanca ve fişekler ele geçirildi.

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde hapis cezası ile aranan 3 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 11-13 Ekim tarihleri arasında yapılan "Kastamonu'nun Huzuru" uygulamalarında 6 bin 605 şahıs ile 2 bin 377 araç ve sürücüsü denetlendi. Denetimlerde 3'ü hapis cezasıyla aranan olmak üzere hakkında yakalama kararı bulunan 5 şahıs yakalandı. Denetimler sırasında yapılan aramalarda ise 2 ruhsatsız tabanca ve 48 fişek ele geçirildi. Trafik denetimlerinde ise yasal sınır üzerinde alkollü araç kullandığı tespit edilen 5, sürücü belgesi olmadığı halde araç kullanan 16 sürücüye işlem yapıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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