Kastamonu'da Hapis Cezası Bulunan 5 Şahıs Yakalandı

Kastamonu'da çeşitli suçlardan haklarında hapis cezası bulunan 5 şahıs, polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde 4 ekip ve 22 personel ile yaptığı operasyon sonucu haklarında çeşitli suçlardan hapis cezası bulunan 5 şahsı yakaladı. Hakkında 'ihmal sonucu kasten öldürme' suçundan 4 yıl hapis cezası bulunan N.G., 'nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan 2 yıl 25 ay 32 gün hapis cezası bulunan A.O.O., 'hırsızlık' suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası bulunan H.A., 'hırsızlık' suçundan 10 ay hapis cezası bulunan H.B. ve hırsızlık suçundan 2 yıl hapis cezası bulunan K.D., polis ekiplerince yakalandı.

Yakalanan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - KASTAMONU