Üye Girişi
Haberler

Kastamonu'da Hapis Cezası Bulunan 4 Kişi Yakalandı

Son Güncelleme:
Abone Ol

Kastamonu'da çeşitli suçlardan hapis cezası bulunan 4 kişi, Jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan kişiler adli makamlara teslim edildi.

Kastamonu'da çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince haklarında yakalama kararı bulunanlara yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda Araç ilçesinde "uyuşturucu satın almak, bulundurmak ve kullanmak" suçundan 14 yıl 3 ay hapis cezası bulunan O.K ve "hırsızlık" suçundan 5 yıl hapis cezası olan A.Y.K, Cide ilçesinde "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 3 yıl 4 hapis cezası olan S.T. ile İnebolu ilçesinde "uyuşturucu madde ticareti yapmak ve sağlamak" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan C.Ç. yakalandı.

Hükümlüler, adli makamlardaki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

Kaynak: AA / 3. Sayfa

Kastamonu JASAT 3. Sayfa Haberler

Bakmadan Geçme

Murat Kurum İBB Başkanı adayı mı olacak? Cumhur İttifakı İstanbul adayı Murat Kurum mu? Kendi Düşen Ağlamaz 22.bölüm CANLI İZLE! 30 Kasım Kendi Düşen Ağlamaz canlı yayın! Kendi Düşen Ağlamaz yeni bölüm izle! Ziya Selçuk Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı mı olacak? Merkez Bankası rezervi ne kadar oldu? TOPLAM REZERV! TCMB rezervi açıklandı Şampiyonlar Ligi haftanın 11'i! Haftanın 11'inde Galatasaray'dan kimler var, Ziyech var mı? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 30 Kasım GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! 1 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 1 Aralık Cuma burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? TV 8.5 YAYIN AKIŞI: Bugün Tv 8.5'de hangi maçlar, diziler var 30 Kasım? Vergisiz telefon ne zaman alınabilir? Vergisiz telefon ayın kaçında, hangi tarihte başlayacak? İnji kimdir? İnji gerçek adı ne, nereli? İnji kaç yaşında? Nordsjaelland - Fenerbahçe maçı ne zaman? Nordsjaelland - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta? Beşiktaş - Club Brugge maçı ne zaman? Beşiktaş - Club Brugge maçı hangi kanalda, saat kaçta? Boykot listesi nedir? Boykot listesinde hangi ürünler var, hangi ürünler İsrail malı? Kolpaçino 4 fragman İZLE! Kolpaçino 4 fragman izleme linki! Kolpaçino 4 fragman nereden, hangi platformdan izlenir? CANLI ALTIN FİYATLARI | Çeyrek, Gram, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 30 Kasım Altın Fiyatları Canlı!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title