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Kastamonu'da hapis cezası bulunan 2 hükümlü jandarma tarafından yakalandı

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Kastamonu'da aranan 2 hükümlü, Jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan hükümlüler çeşitli suçlardan hapis cezasına çarptırılmıştı.

Kastamonu'da haklarında hapis cezası bulunan 2 hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik çalışma yürütüldü.

Çalışma kapsamında Ağlı ilçesinde "çocuğun cinsel istismarı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 8 yıl 2 ay hapis cezası bulunan M.F.Ç. ile kent merkezinde hırsızlık suçundan 3 yıl hapis cezasını bulunan T.P. yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlüler cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu - 3. Sayfa

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