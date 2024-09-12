Üye Girişi
Haberler

Kastamonu'da Hamilelikten Habersiz Doğum Yapan Anne Tutuklu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'da hamileliğini ailesinden saklayarak tuvalette doğuran ve bebeği çöp konteynerine bırakan anne, suçlamaları kabul etmeyerek tahliyesini istedi. Mahkeme heyeti, annenin tutukluluğunun devamına karar verdi.

Kastamonu'da 9 ay boyunca hamileliğini ailesinden saklayarak tuvalette doğurduğu bebeği poşete sarıp çöp konteynerinin yanına bırakan anne, suçlamaları kabul etmeyerek tahliyesini istedi. Mahkeme heyeti, annenin tutukluluğunun devamına karar verdi.

Olay, 2 Kasım 2023 tarihinde Kastamonu il merkezi Kuzeykent Mahallesi'nde Karadut Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, vatandaşlar tarafından çöp konteynerinin yanında çöp poşetine sarılı vaziyette erkek bebek bulundu. Sağlık ekipleri tarafından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ilk müdahalesinin ardından yeni doğan erkek bebek, hayata döndürüldü. Olayın ardından Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, çöpte bulunan bebeğin annesinin Cansu Ç. olduğu tespit edildi. Ailesinden habersiz tuvalette doğum yaptığı belirlenen Cansu Ç., olayın ardından tutuklandı. Tedavi altına alınan bebeğin ise Ankara'daki tedavisinin ardından sağlığına kavuştuğu öğrenildi.

Tahliyesini istedi

Olayın ardından Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde, Cansu Ç. (18) hakkında "kendini savunamayacak yakın akrabayı öldürme" suçlamasıyla açılan davanın görüşülmesine devam edildi. Duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığı ile katılan Cansu Ç. savunma yaptı. Üzerine atılan suçlamaları kabul etmeyen Cansu Ç., "Kaçma şüphem yoktur, delilleri de karartma gibi bir durumumda yoktur. Tahliyemi istiyorum" dedi.

Cumhuriyet Savcısı ise, Cansu Ç.'nin tutukluluğunun devam edilmesini isteyerek, bebeğin organ ya da duyularında zayıflama olup olmadığıyla ilgili kati rapor alınmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, Cansu Ç.'nin tutukluğunun devamına karar verirken, Cumhuriyet Savcısının talebi üzerine çöpe atılan bebeğin duyu ya da organlarında kalıcı bir hasar olup olmadığıyla ilgili rapor alınmasını kararlaştırdı.

Heyet, raporun beklenmesi sebebiyle duruşmayı 24 Aralık'a erteledi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

kastamonu Mahkeme

Narin cinayeti soruşturmasında gözaltına alınan 22 kişi adliyeye sevk edildi

Narin cinayeti soruşturmasında önemli gelişme! Hepsi birden adliyeye sevk edildi

 Adliyeye sevk edildiler! Peki Narin Güran soruşturmasının 22 şüphelisi kim?

Düğümü onlar çözecek! Peki kim bu adliyeye sevk edilen 22 şüpheli?

 Narin'in cansız bedeninin bulunduğu derede 17 yıl önce Muhammed'in de cesedi bulunmuş

Narin'in bulunduğu dereden Muhammed'in de cesedini çıkarmışlar
Narin'in dışarıdaki abisi Baran Güran'dan suçlanan akrabaları için skandal savunma

Dışarıdaki abiden suçlanan akrabaları için skandal savunma
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Narin'in cesedinin bulunduğu derede 17 yıl önce bir çocuk cesedi daha bulunmuş! 17 yıl önce derede bulunan çocuk kim? Merkez Bankası Eylül ayı toplantısı ne zaman? MB Eylül ayı toplantısı hangi gün, faiz kararı ne zaman Eylül 2024? 2025 ÜÇ AYLAR NE ZAMAN? Recep, Şaban, Ramazan ayları ne zaman, hangi tarihe denk geliyor? 2025 Dini günler takvimi! Tarihte bugün ne oldu? 12 Eylül tarihinde dünyada neler oldu? ReeV Fancy ne kadar? ReeV Fancy (Reeder) elektrikli araç satışa çıktı mı? ReeV Fancy özellikleri neler? İlk teslimat ne zaman? 12 Eylül bugün hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? 12 Eylül 1980'de ne oldu? 12 Eylül tarihinde neler yaşandı? 12 Eylül darbesi! Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman başlıyor? ATV Kuruluş Osman 6. sezon hangi tarihte yayınlanacak? 2024 Türkiye güzeli kim? Miss Turkey birincisi belli oldu mu? Crush ne demek? Coca Cola'nın yeni ismi ne oldu? Coca Cola ismini neden değiştirdi? Kuruluş Osman Altunay Hatun kim? Buçe Buse Kahraman kimdir, kaç yaşında ve oynadığı diziler neler?
title