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Kastamonu'da Hakkında Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı

Kastamonu'da Hakkında Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı
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Kastamonu jandarma ekipleri, hakkında 6 yıl 8 ay hapis cezası bulunan M.A. isimli şahsı yakaladı. Şahıs, izinsiz ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma suçundan arananlar listesinde yer alıyordu.

Kastamonu jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde hakkında 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Arama Timi (JASAT) ekipleri tarafından hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda Merkez ilçede "izinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma nakletme satma" suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezası ile aranan M.A. isimli şahıs yakalandı.

Adliyeye sevk edilen şahıs, tutuklandı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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