Kastamonu'da Hakkında 20 Yıl Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Yakalandı

Kastamonu'da 20 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü polis ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, hakkında 'kasten vldürme' ve 'Vergi Usul Kanununa muhalefet' suçlarından toplam 20 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.A. isimli hükümlü, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Taşköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün koordineli çalışması neticesinde yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.A., tutuklandı. - KASTAMONU