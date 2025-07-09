Kastamonu'da Hafriyat Kamyonu Devrildi: Sürücü Yaralandı

Kastamonu'da Hafriyat Kamyonu Devrildi: Sürücü Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sıcak asfalt yüklü bir hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Kaza, frenlerin boşalması nedeniyle gerçekleşti ve olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sıcak asfalt yüklü hafriyat kamyonunun devrilmesi neticesinde meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Bozkurt ilçesine bağlı Yeni Mahalle Mimir mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.K. idaresindeki 37 BK 830 plakalı bitümlü sıcak asfalt yüklü hafriyat kamyonu, frenlerinin boşalması neticesinde devrildi. Kazada, hafriyat kamyonundaki bitümlü sıcak asfalt yola saçılırken sürücü yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, Bozkurt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Hastane ünlü sunucuyu engelli bıraktı: İç organlarım sürekli kanıyor

Hastane ünlü sunucuyu engelli bıraktı: İç organlarım sürekli kanıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gözler cuma gününde! İşte PKK'nın silah bırakacağı köy

Gözler cuma gününde! İşte PKK'nın silah bırakacağı köy
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.