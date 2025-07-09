Kastamonu'da Hafriyat Kamyonu Devrildi: Sürücü Yaralandı
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sıcak asfalt yüklü bir hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Kaza, frenlerin boşalması nedeniyle gerçekleşti ve olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sıcak asfalt yüklü hafriyat kamyonunun devrilmesi neticesinde meydana gelen kazada sürücü yaralandı.
Kaza, Bozkurt ilçesine bağlı Yeni Mahalle Mimir mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.K. idaresindeki 37 BK 830 plakalı bitümlü sıcak asfalt yüklü hafriyat kamyonu, frenlerinin boşalması neticesinde devrildi. Kazada, hafriyat kamyonundaki bitümlü sıcak asfalt yola saçılırken sürücü yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, Bozkurt Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa