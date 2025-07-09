Kastamonu'da Hafriyat Kamyonu Devrildi: Sürücü Yaralandı

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sıcak asfalt yüklü hafriyat kamyonunun devrilmesi neticesinde meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Bozkurt ilçesine bağlı Yeni Mahalle Mimir mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.K. idaresindeki 37 BK 830 plakalı bitümlü sıcak asfalt yüklü hafriyat kamyonu, frenlerinin boşalması neticesinde devrildi. Kazada, hafriyat kamyonundaki bitümlü sıcak asfalt yola saçılırken sürücü yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, Bozkurt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU