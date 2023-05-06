Kastamonu'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Tosya ilçesi Bahçelievler Mahallesi Hükümet Caddesi ile hastane kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 37 KL 6836 plakalı Ford marka otomobil ile 19 AB 521 plakalı Fiat marka hafif ticari araç kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç yol kenarındaki bir marketin duvarına çarparak durabildi. Kazada araçlarda bulunan Mehmet S., Ayşe K. ve Mehmet O. yaralandı.

Kaza anı kamerada

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, iki aracın kavşakta çarpıştığı görülüyor. Çarpışmanın etkisi ile savrulan hafif ticari araç, yol kenarındaki marketin duvarına çarpıyor. - KASTAMONU