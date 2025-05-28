Kastamonu'da Hacizli Aracı Ateşe Veren Sürücü Yakalandı

Kastamonu'da Hacizli Aracı Ateşe Veren Sürücü Yakalandı
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Kastamonu'da borcu nedeniyle haciz yakalamalı panelvan aracını polis ekiplerinin elinden kurtarmak için ateşe veren sürücü, olayın ardından teslim oldu. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Kastamonu'da bir sürücü, polis ekibinin işlem yapmak istediği haciz yakalamalı panelvan aracını ateşe verdi. Alev alev yanan araç kullanılmaz hale geldi.

Olay, Cebrail Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri tarafından sorgulaması yapılan 20 AHT 022 plakalı panelvan aracın borç sebebiyle haciz yakalamalı olduğu tespit edildi. Polis ekiplerinin aracın yediemin otoparkına çekileceğini söylemesi üzerine, E.D. isimli araç sürücüsü araçtan eşyalarını alacağını söyledi. Aracın içinden aldığı şişedeki benzini aracın üzerine döken şahıs, panelvan aracı ateşe verdi. Polis ekipleri tarafından olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri istenirken, şahıs aracı terk ederek bölgeden uzaklaştı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

Olayda can kaybı ya da yaralanan olmazken araç kullanılmaz hale geldi. Polis ekipleri kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. Şahıs olaydan bir süre sonra polis merkezine giderek teslim oldu. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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