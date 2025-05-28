Kastamonu'da Hacizli Araç Ateşe Verildi

Kastamonu'da Hacizli Araç Ateşe Verildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'da bir sürücü, polis ekiplerinin hacizli araca el koymak istemesi üzerine, aracın üzerine benzin dökerek ateşe verdi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü, sürücü olaydan sonra polis merkezine teslim oldu.

Polis ekibi işlem yapmak isteyince hacizli aracı ateşe verdi

KASTAMONU - Kastamonu'da bir sürücü, polis ekibinin işlem yapmak istediği haciz yakalamalı panelvan aracını ateşe verdi. Alev alev yanan araç kullanılmaz hale geldi.

Olay, Cebrail Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri tarafından sorgulaması yapılan 20 AHT 022 plakalı panelvan aracın borç sebebiyle haciz yakalamalı olduğu tespit edildi. Polis ekiplerinin aracın yediemin otoparkına çekileceğini söylemesi üzerine, E.D. isimli arsürücüsü araçtan eşyalarını alacağını söyledi. Aracın içinden aldığı şişedeki benzini aracın üzerine döken şahıs, panelvan aracı ateşe verdi. Polis ekipleri tarafından olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri istenirken, şahıs aracı terk ederek bölgeden uzaklaştı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

Olayda can kaybı ya da yaralanan olmazken araç kullanılmaz hale geldi. Polis ekipleri kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. Şahıs olaydan bir süre sonra polis merkezine giderek teslim oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT KANBER - 3.Sayfa
Yerlikaya: 9 Aralık'tan itibaren 250 bin Suriyeli ülkesine döndü

İşte Esad'dan sonra ülkesine dönen Suriyeli sayısı
Trump: Putin bizimle oyun oynuyorsa farklı davranacağım

Trump, Putin'i açık açık tehdit etti: Eğer oyun oynuyorsan...
Rusya: Ukrayna'ya 2 Haziran'da İstanbul'da görüşmek için teklifte bulunduk

Putin'den Zelenski'ye yeni teklif! Türkiye'yi yakından ilgilendiriyor
Yeniden Refah Partisi'nden 'Yeni Anayasa' çıkışı: Ancak bu şartla destek veririz

Yeni Anayasa çalışmasına tek şartla destek verecek
Yarıda kalan Elazığspor-Vanspor maçı için hükmen mağlubiyet kararı

Yarıda kalan Elazığspor-Vanspor maçı için hükmen mağlubiyet kararı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yok böyle transfer! Galatasaray'dan ayrıldı ezeli rakibi havada kaptı

Galatasaray'dan ayrıldı ezeli rakibi havada kaptı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Terör olaylarında büyük yıkıma uğrayan ilçenin son hali inanılmaz

Terör olaylarında büyük yıkıma uğrayan ilçemizin son hali inanılmaz
İtirafçı olan İmamoğlu'nun ortağı Seyfi Beyaz'ın etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı

İtirafçı olan ortağından İmamoğlu'nu zora sokacak ifade
Herkes ekran başına! Bütün dünyanın merakla beklediği final maçı şifresiz kanalda

Bütün dünyanın merakla beklediği final maçı şifresiz kanalda
Rusya, Ukrayna'ya ait 296 İHA'yı vurdu

Ülke alarmda! 296 İHA vuruldu, uçuşlar durduruldu
Okul kantininde Kuran'a büyük saygısızlık! Veliler ayağa kalktı

Okul kantininde Kuran'a büyük saygısızlık! Veliler ayaklandı
Melike Şahin Avrupa turnesi dönüşü doğal halini paylaştı

Uçakta doğal halini paylaştı! Turne yorgunluğu yüzüne yansıdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.