Kastamonu'da Güvenlik Görevlisi Tartışma Sonucu İki Çalışanını Vurdu
Kastamonu'da özel güvenlik görevlisi A.E., tartıştığı iki mesai arkadaşı S.D. ve A.Y.'yi silahla yaraladı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, şüpheli tutuklandı.
Kastamonu'da tartıştığı iki mesai arkadaşını silahla vurarak yaralayan özel güvenlik görevlisi, tutuklandı.
Olay, dün Kastamonu-Sinop karayolu üzerinde il merkezine bağlı Bük köyü mevkiinde bulunan Kastamonu Şeker Fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, özel güvenlik görevlisi olarak çalışan A.E., S.D. ve A.Y. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.Y., yanında bulundurduğu silahla mesai arkadaşları A.E. ve S.D.'ye ateş etti. Kurşunların isabet ettiği A.E. ve S.D.'nin Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Gözaltına alınan şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şüpheli tutuklandı. - KASTAMONU