Kastamonu'da Güvenlik Görevlisi Tartışma Sonucu İki Çalışanını Vurdu

Kastamonu'da Güvenlik Görevlisi Tartışma Sonucu İki Çalışanını Vurdu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'da özel güvenlik görevlisi A.E., tartıştığı iki mesai arkadaşı S.D. ve A.Y.'yi silahla yaraladı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, şüpheli tutuklandı.

Kastamonu'da tartıştığı iki mesai arkadaşını silahla vurarak yaralayan özel güvenlik görevlisi, tutuklandı.

Olay, dün Kastamonu-Sinop karayolu üzerinde il merkezine bağlı Bük köyü mevkiinde bulunan Kastamonu Şeker Fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, özel güvenlik görevlisi olarak çalışan A.E., S.D. ve A.Y. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.Y., yanında bulundurduğu silahla mesai arkadaşları A.E. ve S.D.'ye ateş etti. Kurşunların isabet ettiği A.E. ve S.D.'nin Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Gözaltına alınan şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şüpheli tutuklandı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Jhon Duran için flaş iddia: Geri dönmeyecek

Jhon Duran için flaş iddia: Geri dönmeyecek
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
17 yıl sonra Sivasspor'a veda eden Ziya Erdal'dan kulübüne sert tepki

17 yıl sonra Sivasspor'dan ayrıldı! Kulübüne çok büyük sitem etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.